Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré, é internada outra vez

Maria Guilhermina, de 2 anos, filha de Juliano e Letícia Cazarré, foi internada na noite de quinta-feira (26). A menina nasceu com anomalia de Ebstein, uma condição cardíaca rara que exige acompanhamento contínuo.

Letícia compartilha ida ao hospital

Por meio de seu Instagram, Letícia revelou que estava levando a filha ao hospital, sem dar muitos detalhes sobre o motivo. “Rumo ao hospital para investigar o que está deixando nossa princesa dodói dessa vez”, escreveu ela nos Stories.

Pouco depois, a mãe de Guilhermina publicou uma imagem de uma refeição no hospital, indicando a internação. Na legenda, destacou: “Na nossa família é assim, o ano só acaba quando termina”, acompanhada da música Dias de Luta, do Charlie Brown Jr.

Maria Guilhermina – Reprodução/Instagram

Histórico de saúde delicado

Desde o nascimento, Maria Guilhermina enfrenta desafios. Diagnosticada com anomalia de Ebstein, a menina passou meses internada e precisou de suporte respiratório constante. Recentemente, a família comemorava os avanços na recuperação, com redução no uso do respirador mecânico.