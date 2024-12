MC Melody rebate críticas após dizer que MC Loma “cresceu do nada na internet”

Na tarde de segunda-feira (16), MC Melody usou os Stories do Instagram para responder às críticas da mãe de MC Loma, Claudia Silva, que a atacou após uma fala da cantora em um programa de TV.

Melody havia afirmado que MC Loma “cresceu do nada” na internet, uma declaração que gerou grande repercussão e desentendimentos entre as duas.

A confusão começou no último sábado (14), quando Melody participou do programa “Sabadou com Virginia”, do SBT. Durante a entrevista, a cantora foi questionada sobre quem, em sua opinião, não merecia a fama que possui, e sem hesitar, ela mencionou MC Loma.

“Não é desmerecendo ninguém, mas uma pessoa que ganhou fama… Já briguei com essa pessoa, mas eu me resolvi depois”, disse Melody.

A cantora explicou que, na época, não entendia o motivo do sucesso de Loma, mas que, hoje em dia, considera a colega de profissão uma pessoa legal.

No entanto, a fala de Melody gerou uma reação imediata de Claudia Silva, mãe de MC Loma. Em vídeos nas redes sociais, Claudia a acusou de ser “barraqueira” e “invejosa”

“Tu é o quê para dizer que minha filha não merece a fama que tem? Tu está toda apagada e quer ganhar um biscoito na fama dela”, disse Claudia, se referindo ao status de Melody.

Em resposta, Melody se defendeu, ressaltando que, apesar de não ter sido a mais educada nas palavras, nunca teve intenção de atacar Loma pessoalmente.

“Eu não tenho nada contra ela”, afirmou, pedindo que as pessoas não levassem as palavras de maneira tão agressiva. A polêmica reacendeu antigas desavenças entre as duas, que já tiveram atritos no passado.