“Meu Deus, vou empacotar mais uma menina!”, brinca Neymar em chá revelação

O Natal deste ano veio com um presente especial para Neymar Jr. e Bruna Biancardi: o anúncio de que estão esperando mais uma menina! A revelação foi feita em grande estilo, durante um chá especial, realizado nesta quarta-feira (25/12) em Mangaratiba (RJ), apenas para familiares e amigos próximos. O portal Leo Dias deu a gravidez com exclusividade!

Durante o evento, Neymar roubou a cena com sua espontaneidade. Em um vídeo nas redes sociais, o jogador, ao descobrir o sexo do bebê, soltou a frase que arrancou gargalhadas: “Meu Deus, vou empacotar mais uma menina!”. Bruna Biancardi, acompanhada pela pequena Mavie e pelo enteado Davi Lucca, celebrou o momento nas redes sociais.

Veja!

Com uma publicação cheia de amor e emoção, ela declarou:“Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que Ele mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! Seja bem-vinda, filha! Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando para completar ainda mais a nossa família. Deus nos proteja de todo o mal. Amém!”