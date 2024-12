“Meu terçado caiu longe e ela começou a me apertar”, diz homem laçado por Sucuri

Lázaro Mota da Silva, de 47 anos, foi atacado por uma sucuri após pisar acidentalmente no animal na manhã desta quarta-feira (3), às margens do igarapé Careca, no Seringal Novo Andirá, no interior do estado do Amazonas.

Segundo informações da própria vítima, ele caminhava pelo ramal do Pirapora em direção ao igarapé Careca para retirar cachos de banana, quando, de forma acidental, pisou na cobra às margens do igarapé. Rapidamente, o animal se enrolou nas pernas da vítima, subindo até a cintura. Nesse momento, o terçado que estava na mão de Lázaro caiu longe, e a cobra começou a apertá-lo. Lázaro lembrou que tinha uma faca na cintura e, com ela, deu um golpe na sucuri, que o soltou e fugiu. Mesmo conseguindo se livrar do animal, o esforço e o susto foram tão grandes que Lázaro desmaiou logo após o ataque.

. Um sobrinho dele, conhecido como Ramon, tomou a iniciativa de levá-lo de voadeira pelo rio Acre até a cidade de Porto Acre. De lá, uma caminhonete da Secretaria Municipal de Porto Acre transportou Lázaro até o pronto-socorro de Rio Branco.

No PS, foi constatado que Lázaro não sofreu fraturas, apenas dores intensas pelo corpo devido à pressão exercida pela sucuri. Após passar por exames, a vítima recebeu alta.