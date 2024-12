Mirando o UFC, acreano vai encarar atleta tajique em evento de MMA na Coreia do Sul

No próximo dia 14 de dezembro o acreano Matheus Camilo, de 24 anos, vai enfrentar o o tajique (Tajiquistão) Nabotov Dorobshokh, no ‘Z-Fight Night’, na Coreia do Sul. Essa é a oportunidade do acreano de conseguir um contrato com o UFC – a principal organização de MMA do planeta.

Os dois concorrem na categoria peso-leve até 70,4 kg.

CONHEÇA O MATHEUS: “Lutar sempre foi meu sonho, hoje eu torno ele realidade”, diz acreano lutador de MMA nos EUA

“Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Matheus Camilo, atleta profissional de MMA. Passando aqui para convocar todos vocês que eu vou estar lutando no dia 14 de dezembro na Coreia do Sul, mas agora por uma oportunidade muito grande para o nosso estado. Vou estar lutando por contrato do UFC”, disse Matheus Camilo à Rede Amazônica Acre.

“Passando para pedir todo o suporte, toda a torcida, as orações de vocês, que é muito importante pra mim”, continuou.

Matheus tem 8 vitórias e duas derrotas em seu currículo. O opositor tem o mesmo total de vitórias no cartel.

Se vencer a competição, o acreano pode ganhar um contrato com o UFC.