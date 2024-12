Mistério no céu de Rio Branco: jovens registram aparição de suposto OVNI

Um vídeo gravado por jovens no bairro Manoel Julião, em Rio Branco, Acre, na noite desta terça-feira (17), gerou curiosidade e especulação nas redes sociais.

O vídeo mostra uma luz intensa no céu, com movimentos repetitivos e uma iluminação peculiar, o que levou muitos a acreditarem tratar-se de um OVNI (objeto voador não identificado).

A luz, que se movia de forma repetitiva e não correspondia aos padrões de aeronaves convencionais, despertou a curiosidade dos jovens que filmaram o objeto. Além disso, a iluminação específica do dispositivo, com cores e intensidade diferentes das normalmente vistas em drones ou aviões, foi outro ponto que chamou atenção.

No entanto, o que parecia ser um avistamento inexplicável ganhou uma outra explicação possível: trata-se de um drone. Embora a origem do objeto ainda não tenha sido confirmada, o comportamento e as características visíveis da luz no vídeo alimentaram discussões sobre o que estaria realmente acontecendo nos céus da cidade.

Apesar da especulação sobre se tratar de um OVNI, alguns sugerem que o objeto pode ser, na verdade, um drone com características pouco comuns, ou até mesmo uma aeronave experimental. No entanto, sem uma explicação oficial, o mistério persiste, deixando em aberto a possibilidade de algo além de uma simples aeronave não tripulada.

O vídeo segue circulando nas redes sociais, alimentando teorias e dúvidas sobre o que realmente foi visto no céu. O incidente continua sem uma resposta definitiva, deixando moradores e curiosos aguardando esclarecimentos.

Veja o vídeo: