Morre a funcionária pública aposentada Leny Modesto da Costa, de Sena Madureira

A funcionária pública aposentada Leny Modesto da Costa faleceu nesta terça-feira (10) em Rio Branco. Natural de Sena Madureira, dona Lena, como era carinhosamente conhecida, pertencia a uma tradicional família de seringalistas do Rio Macauã.

Seu pai, Gutenberg Modesto da Costa, é lembrado pela comunidade, pois deu nome a uma das escolas mais importantes do município, localizada no bairro do Bosque.

O sepultamento ocorrerá às 16 horas no cemitério São João Batista, após um velório que está sendo realizado na capela São Francisco, localizada na rua Isaura Parente.

Neste momento de dor, familiares e amigos se reúnem para prestar suas últimas homenagens a dona Lena e seus familiares.