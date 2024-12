Morre a influenciadora Fernanda Britto, aos 64 anos

A influenciadora Fernanda Britto, de 64 anos, conhecida nas redes sociais por seus vídeos sobre etiqueta, morreu na manhã desta quarta-feira (18/12). Ela estava internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde o dia 4 de dezembro, com quadro neurológico extremamente grave. A família informou que Fernanda Britto será cremada numa cerimônia fechada apenas aos familiares e pessoas próximas.

A informação foi confirmada por pessoas próximas. Na semana passada, a equipe de Fernanda Britto publicou uma nota nas redes pedindo orações dos fãs e seguidores. “Queridos amigos e seguidores, aos poucos fomos crescendo, mas nunca deixamos de ser uma comunidade que preza pela boa comunicação, o afeto e uma corrente de energia positiva”, diz o texto publicado no Instagram.

“E é em nome desses princípios! que precisamos dizer que nossa querida Fernanda está internada, enfrentando mais um momento delicado em sua saúde. Pedimos, de coração, que enviem orações, pensamentos de carinho e muita energia de amor e cura para ela. Sabemos como ela ama a interação com vocês e a força que todos sempre lhes passam”, concluiu a nota.

Na sexta-feira (13/12), amigos de Fernanda Brito afirmaram que a família e o hospital estariam negligenciando os cuidados com sua saúde. Eles informaram ao colunista Leo Dias a influenciadora só teria ficado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no dia da transferência, depois teria sido enviada para ao quarto, mesmo com o quadro de saúde delicado. A família, por sua vez, negou qualquer negligência.

Fernanda Britto passou mal e teve um AVC (acidente vascular cerebral) na madrugada do dia 22 de novembro. Um dia antes, ela esteve em Curitiba para um compromisso profissional. A famosa, ainda lúcida, entrou em contato com seu amigo e sócio Kadu, que, por sua vez, ligou para sua irmã Martha, em Brasília.

Fernanda Britto foi transferida para o Rio de Janeiro no dia 4 de dezembro e chegou à Casa de Saúde, onde estava internada, muito debilitada. Com mais de 1,7 milhão de seguidores só no Instagram, a influenciadora ganhou destaque ao fazer vídeos bem-humorados sobre etiqueta. Em outubro, ela celebrou dois anos de seu canal. “Estou muito feliz em ter vocês comigo durante toda essa jornada”, disse.

No início da tarde, a Casa de Saúde São José divulgou uma nota sobre a morte de Fernanda Britto. “A Casa de Saúde São José confirma o falecimento de Fernanda Brandão Matta de Araújo, conhecida como Fernanda Britto, na manhã desta terça-feira (18/12), em decorrência de um quadro neurológico extremamente grave. A instituição se solidariza com familiares e amigos”.