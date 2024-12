Muita festa durante formatura de estudantes do Colégio Anglo no Maison Borges

O Colégio Anglo realizou uma linda festa na noite desta quarta-feira (18) no Maison Borges. Alunos das turmas A e B, do 9º, celebraram a despedida do ensino fundamental. Eles vão entrar a partir do próximo ano no ensino médio.

A estudante Isadora Martins Pinheiro foi uma das formandos. Ela estava acompanhada da família e de muitos vivas da avó, jornalista e empresária Wania Pinheiro.

Os alunos receberam os canudos no auditório da escola Anglo, e comemoram a festa com muita comida e musica ao vivo no Maison Borges em uma noite muito agradável.

“Estou realizando um sonho não só meu, mas de toda minha família. Agora vou estudar ,muito mais no ensino médio para me preparar para a faculdade. Aprendi muito no Anglo”, disse a estudante Isadora Martins.

A estudante Laura Lustosa, que estava acompanhada de muitos amigos e familiares, ganhou um certificado de honra ao mérito por ser uma das alunas que mais se destacou durante o ano letivo.

Confira os vídeos e as fotos da festa: