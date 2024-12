Mulher da polêmica em avião está sem comer e dormir: “Não estou bem”

Jeniffer Castro, mulher que ganhou notoriedade ao viralizar em um vídeo onde se recusava a trocar de assento em um voo recentemente, desabafou nas redes sociais na noite dessa segunda-feira (9/12).

Após toda repercussão do caso, ela confessou estar enfrentando dificuldades emocionais. Jeniffer relatou que tem sido alvo de críticas intensas, especialmente pela demora em se manifestar sobre o incidente que desencadeou o debate online.

“Demorei a falar porque não estava bem pelo constrangimento que passei no avião e todas as pessoas (que me atacaram) e ainda ter que ver esses comentários, não está sendo fácil. Desde o fato ocorrido não estou dormindo, não estou comendo, não estou bem há dias”, disse ela no Instagram.