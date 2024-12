Mulher que deu coroa de flores a Lula levava foto ofensiva de Moraes

A mulher de 77 anos que foi detida por injúria racial ao ofender um policial enquanto estava deixando uma coroa de flores na frente da casa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Alto de Pinheiros, na zona leste de São Paulo, também carregava, em seu carro, imagens ofensivas do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes (imagem de destaque).

Segundo a Polícia Federal, ela foi autuada em flagrante e foi conduzida para a Superintendência da PF em São Paulo onde permanece à disposição da Justiça. Em vídeos que circulam nas redes sociais (veja abaixo), é possível ver a mulher deixando a coroa de flores na calçada, em frente à residência, e, em seguida, aparentemente discutindo com as pessoas ao redor.

Veja:

O presidente passou quatro dias em sua residência em São Paulo após receber alta, no último dia 15 de dezembro, do Hospital Sírio-Libanês, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência.

A cirurgia de emergência foi para tratar uma hemorragia intracraniana após apresentar dores de cabeça e sonolência associadas a um acidente doméstico ocorrido em outubro.

O presidente estava em Brasília, mas foi transferido às pressas para a capital paulista no dia 9 de dezembro para ser submetido ao procedimento realizado para a drenagem de um hematoma. A cirurgia, que durou cerca de 2 horas, transcorreu sem intercorrências. Depois, Lula ainda passou por uma embolização preventiva para evitar a ocorrência de novas hemorragias.

Nessa quinta-feira (19/12), após uma ressonância magnética identificar que o hematoma não existia mais, Lula voltou a Brasília.