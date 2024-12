“Não me entendo como candidato em 2026”, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta sexta-feira (20/12) que não se entende como candidato à Presidência da República em 2026, em uma possível sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Levantamento da Quaest divulgada na semana passada indica que o Haddad é o favorito para substituir Lula, caso o chefe do Executivo opte por não concorrer à reeleição em 2026.

A pesquisa questionou quem deveria ser o candidato do governo, caso Lula não concorra ao pleito de 2026. Para 27%, Haddad é o melhor nome, seguido de Ciro Gomes, do PDT (17%), e do vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB (14%).

Questionado sobre a pesquisa em café da manhã com jornalistas, Haddad, que se candidatou à Presidência em 2018, quando Lula foi impedido de concorrer pela lei da Ficha Limpa, respondeu:

“Não, eu não me entendo como candidato em 2026”.