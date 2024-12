NBX e Acreano conquistam vitórias no Campeonato Estadual de Basquete

O NBX e Acreano conquistaram vitórias nesse último sábado (30), no ginásio do Meta, em confrontos válidos pela fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino. O NBX derrotou a Escolinha do Acreano por 29 a 20 e 0 Acreano bateu o Old School por 50 a 20.

No torneio feminino, o Acreano venceu o XP Center por 49 a 13. O diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora, vai tentar programar os jogos atrasados do Estadual para a próxima quarta.

“Vamos conversar com os dirigentes das equipes para tentar manter a competição sem atraso”, explicou o professor.