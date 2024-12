Nicolau presenteia Luiz Gonzaga com quadro exclusivo: “Nos mostrou o que é ser líder”

O futuro presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, presentou o atual presidente Luiz Gonzaga (PSDB) com um quadro exclusivo, com uma foto do psdebista.

A surpresa é um gesto de reconhecimento do trabalho desempenhado por Gonzaga nesses anos à frente da presidência.

“Ele nos mostrou que o verdadeiro líder é aquele que sabe ouvir, que respeita as diferenças e trabalha incansavelmente pelo bem coletivo. Sua gestão foi exemplo de dedicação, imparcialidade e compromisso com os interesses do povo acreano”, destacou Nicolau.

Emocionado, o presidente Luiz Gonzaga agradeceu o reconhecimento. “Recebo essa homenagem com muita gratidão e emoção. Ser presidente desta Casa foi uma missão desafiadora e extremamente gratificante. Tudo o que realizamos aqui só foi possível graças ao empenho e à parceria de cada deputado, dos servidores e de todos que acreditaram no trabalho coletivo em prol do povo acreano. Dedico este reconhecimento a todos que caminharam comigo, aos que acreditam no diálogo como ferramenta para o progresso e àqueles que lutam diariamente para transformar nosso estado. Continuarei trabalhando pelo Acre, porque acredito que, juntos, podemos ir ainda mais longe. Muito obrigado a todos por este momento especial”, finalizou.