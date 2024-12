Nível do Rio Acre sobe quase 1 metro e Defesa Civil entrega plano de contigência nesta segunda

Com alerta máximo por riscos de enxurradas e enchente até o mês de março, o Rio Acre subiu 0,87 centímetros durante o final de semana. A chuva iniciou às 17h de domingo e não parou até a manhã desta segunda-feira (16).

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Coronel Falcão,”essa chuva ininterrupta causou um acumulado de 60,4 milímetros e há previsão de chover ainda no período da manhã, mais 17 milímetros’.

Além de acumulado de 60,4 milímetros somente aqui, o Riozinho do Rola, afluente que mais contribui para aumento no volume do Rio Acre, teve um aumento de 100 milímetros nas ultimas 24h. “Além disso, toda a bacia do Rio Acre está aumentando, desde a Assis Brasil, e ela tem um aumento, então provavelmente o rio ainda deve aumentar mais. Nós já estamos com 5,44 e nas próximas horas deve aumentar um pouco mais, tanto pela questão das chuvas aqui, quando pela questão de chuvas em outras regiões e municípios”, destacou Claudio Falcão.

Para essa semana a previsão é de chuvas todos os dias, podendo não ser generalizada, mas em algumas regiões. “Por isso, será apresentado hoje para as autoridades e gestores do município, o plano de contingência e as ações que precisam ser feitas para mitigar os impactos que Rio Branco deve passar”, acrescentou.

Segundo a Defesa civil, uma chuva de alta pluviometria, acima de 50mm, já é uma preocupação, pois os igarapés não comportam tanta água. No entanto, uma inundação do Rio Acre, ainda em 2024 já foi descartada.

A preocupação das autoridades é a partir da segunda quinzena de janeiro, visto que 73% das inundações acontecem no mês de fevereiro e março.

As autoridades garantem que o planejamento reforça o compromisso das instituições e garantem uma atuação coordenada e eficiente em caso emergências. Além disso, foi programado um simulado de operação, previsto para ocorrer entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2025, com o objetivo de alinhar as estratégias de resposta.