O poder do Marketing Multicanal: Conectando consumidores em diferentes plataformas

O que é o Marketing Multicanal?

A arma de qualquer empresa é o marketing, que quando é utilizado da maneira correta é capaz de atingir os público necessário e expandir a atividade. Dentro do marketing, existem muitas formas de impulsionar um produto ou serviço, o multicanal é uma delas.

No marketing multicanal a marca conta com diversas frentes para atrair os consumidores, sendo mais trabalhoso e, como consequência, significativamente mais eficaz. Resumidamente, ele é usado para alcançar um público maior com estratégias aplicadas em vários mecanismos, como redes sociais, e-mail, Whatsapp,dentre outras.

Como funciona o Marketing Multicanal?

Dentro de uma mesma ferramenta também é possível contar com multicanais. Na atualidade, as redes sociais funcionam como entretenimento, mas também para ligar pessoas e marcas, quem deseja visibilidade possui uma página na plataforma do momento.

Exemplo prático: Instagram

No Instagram, por exemplo, novos seguidores e clientes chegam de diversos lados, como nos anúncios, organicamente, no sorteio Instagram ou até influenciados por outras páginas. Ao usar mais de uma estratégia na rede social mais lucrativa da internet, a empresa está aproveitando o marketing multicanal.

Entrevistas feitas pela Opinion Box mostram dados importantes sobre a operação do Instagram e interesse de seus usuários. A maior parte do público é feminino, faz parte das classes C, D e E e está na faixa etária dos 30 aos 40 anos.

“O levantamento mostra que 44% dos usuários do Instagram no Brasil utilizam a rede para interagir com empresas. Ao todo, 82% dos entrevistados seguem alguma marca na rede, sendo que 64% afirmaram já ter comprar um produto ou serviço por meio da plataforma. Por outro lado, o público parece disposto a se relacionar com empresas na rede. Perguntados se o Instagram pode aproximar marcas e pessoas, 79% afirmaram que sim. Já para 77%, as empresas têm que estar presentes na plataforma.”

Estratégias para Adotar o Marketing Multicanal

Antes de adotar as frentes como um chamariz,o primeiro passo é ter um bom conteúdo para gerar atração e fidelizar, uma movimentação constante ocorre dentro das redes sociais e acompanhá-la é indispensável para todos os segmentos do mercado.

Passos para aplicar o Marketing Multicanal

Identificar completamente seu público-alvo. Determinar os meios que atendem aos futuros clientes. Produzir conteúdo relevante. “Atacar” os diversos canais de forma integrada.

Sempre com o tom que siga o modo de agir e pensar seu público, seja despojado como a Netflix ou sóbrio como um telejornal, o importante é alinhar a propaganda com o público alvo.

Para não errar, o estudo das oportunidades disponíveis é necessário. Entendendo sorteios Instagram, anúncios pagos, tráfego orgânico e todas as possibilidades, fica simples realizar a ativação.

Destaque para os multisorteios

Entre as opções citadas, os multisorteios são excelentes. Depois de saber como fazer multisorteios dentro de uma ferramenta segura e inteligente que realiza a operação automatizada, basta criar o atrativo em mais de uma rede social e aguardar os resultados.

Depois de analisar os dados gerados pelo marketing multicanais, cada empresa consegue entender qual a melhor forma de agir e como seu público funciona, garantindo o sucesso de suas futuras propagandas.