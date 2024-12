OCA Cruzeiro do Sul celebra 4 anos de funcionamento com mais de 300 mil atendimentos realizados

Inaugurada em 18 de dezembro de 2020, a Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Cruzeiro do Sul celebra, nesta quarta-feira, quatro anos de funcionamento. Ao longo desse período, a unidade se consolidou como referência na prestação de serviços públicos de qualidade no Vale do Juruá, com mais de 300 mil atendimentos realizados e um índice de satisfação dos cidadãos que alcança 98,3%, reafirmando seu compromisso com a excelência e a humanização no atendimento.

Somente em 2024, a OCA Cruzeiro do Sul registrou mais de 100 mil atendimentos, abrangendo demandas em áreas como emissão de documentos, orientações ao consumidor e serviços essenciais. A unidade conta com 294 serviços disponíveis, oferecidos em parceria com 13 órgãos públicos, entre eles: Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), INSS, Divisão de Registro Escolar (Dire), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, Procon, Detran, Sebrae, Sine, Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (Semtrans) e o Banco do Brasil.

A diretora da OCA, Fran Brito, ressaltou a relevância do trabalho desenvolvido ao longo desses anos. “A OCA Cruzeiro do Sul é um exemplo claro de como a união entre gestões públicas pode transformar a vida das pessoas. Nosso compromisso é oferecer um atendimento humanizado, ágil e eficiente, alinhado às orientações do governador Gladson Cameli, assegurando que cada cidadão seja tratado com respeito e dignidade. Esses quatro anos simbolizam um marco de dedicação, resultados e avanços significativos para a população e também a realização de um sonho do nosso governador e da população do Vale do Juruá”.

A data foi celebrada com uma programação especial para a população, incluindo a distribuição de mudas de plantas, entrega de lembrancinhas e panfletos informativos sobre os serviços disponíveis na unidade. A iniciativa reforçou o compromisso da OCA em fortalecer os laços com os cidadãos, promovendo ações de conscientização e cuidado com o meio ambiente.

Para os cidadãos que utilizam os serviços da OCA, a satisfação é evidente. Joana Silva, moradora do Vale do Juruá, compartilhou sua experiência: “Eu precisava resolver pendências no Detran e fui atendida em menos de 20 minutos. Além da agilidade, os servidores são muito educados. A OCA facilita a nossa vida”.

Com o objetivo de manter a qualidade dos serviços, a OCA realiza capacitações continuadas, que não apenas ampliam a eficiência no atendimento, mas também contribuem para o desenvolvimento profissional dos servidores.

Natalino Paulo dos Santos, chefe da unidade de Cruzeiro do Sul, comentou sobre a importância das capacitações realizadas. “Os treinamentos são fundamentais para mantermos a excelência. Aqui, trabalhamos com o compromisso de atender bem e resolver as demandas do cidadão com rapidez e eficiência. Esses quatro anos mostram o quanto é possível fazer mais pela população”, destacou.

O aniversário da OCA Cruzeiro do Sul é celebrado não apenas como um marco temporal, mas como um reflexo do compromisso de toda a equipe em garantir serviços públicos acessíveis e de qualidade para todos.