Na noite de quinta-feira (19), um trágico acidente resultou na morte do jovem Warlison Andrade de Paiva, de apenas 21 anos. Ele estava pilotando sua motocicleta nas proximidades da ponte José Nogueira Sobrinho, em Sena Madureira, quando sofreu o acidente, que o levou à morte quase que instantaneamente.

Warlison era conhecido na comunidade e trabalhava ao lado de seu pai, Antonio José Silva Paiva, de 48 anos, carinhosamente apelidado de ‘Caboco, um dos pedreiros mais renomados de Sena Madureira.’.

Na hora do acidente, António estava em sua propriedade rural, a cerca de 20 quilômetros da cidade, e foi informado da fatalidade que tirou a vida de seu filho.

Desolado, António expressou sua dor ao portal ContilNet: “Perdi meu filho, um pedaço do meu coração. Agora estou aqui cavando a sepultura dele porque não encontrei ninguém para fazer isso.” A cena foi registrada e retrata a profunda tristeza de um pai que, em meio à dor, se vê obrigado a realizar a última despedida de seu filho.

A imagem do pai trabalhando na sepultura do próprio filho é uma representação poderosa da dor e do amor, um momento que toca o coração de todos que conhecem a história de Warlison e sua família. A comunidade de Sena Madureira se une em luto, prestando homenagem à memória do jovem, que tinha toda uma vida pela frente.