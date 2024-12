Pai é preso após tentar matar o próprio filho a enxadadas

Um homem foi preso na tarde dessa segunda-feira (9/12) após golpear o próprio filho com uma enxada em Planaltina, no Distrito Federal. A tentativa de homicídio ocorreu na Avenida Água de Coco, em Arapoanga, no Distrito Federal.

Policiais militares foram acionados por populares por volta das 17h30 e encontraram a vítima caída na rua, com ferimentos graves na cabeça e nas costas, e o autor, embriagado, em frente à própria casa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender a vítima, que foi levada em estado grave ao Hospital Regional de Planaltina. De acordo com os registros policiais, pai e filho já têm histórico de agressões mútuas.

O agressor foi detido no local e levado para a delegacia da região, onde ficará à disposição da Justiça.