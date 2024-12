Nasceu, no dia 23 de setembro, Maitê, a primeira fêmea da família de antas do Parque Ambiental Chico Mendes, em Rio Branco. A filhote é a terceira cria do casal Flor e Bruno, que já tiveram outros dois filhotes, Bruno Júnior e Antunes.

Após o nascimento, Maitê permaneceu em quarentena na maternidade do parque, sob monitoramento de médicos veterinários, tratadores e biólogos. O período de observação é necessário para avaliar a saúde e o comportamento tanto da mãe quanto da filhote. Atualmente, Maitê pesa cerca de 12 quilos, se alimenta de leite materno e já começa a experimentar frutas e folhas.

De acordo com Joseline Guimarães, bióloga e gerente do Parque, o nascimento é resultado de boas práticas de manejo e cuidado com a espécie. “A reprodução desses animais é um sinal de bem-estar e de que estamos cumprindo nossa missão com excelência”, afirmou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Nasserala, destacou a revitalização do recinto das antas em 2022, realizada pela Prefeitura de Rio Branco, como fator importante para a qualidade de vida dos animais. Ele relembrou melhorias como a limpeza do açude e adaptações no espaço.

As antas, o maior mamífero terrestre do Brasil, habitam áreas que vão da Venezuela à Argentina. Podem pesar até 300 quilos e medir mais de dois metros de comprimento. Alimentam-se de folhas e frutos, desempenhando um papel essencial na dispersão de sementes. A espécie, no entanto, é considerada vulnerável pelo Ministério do Meio Ambiente, ameaçada pela caça predatória e já extinta em algumas regiões.