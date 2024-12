Peru: anomalia causa ondas com 4 metros de altura e faz país fechar 81 portos

Mais de 80, do total de 121 portos do Peru, foram fechados devido às fortes ondas que atingem os litorais centro e norte do país. As ondas com até quatro metros de altura tem atingido enseadas, afetado desembarques costeiros e inundado calçadões e praças. A Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Peru aponta para a continuidade do fenômeno até o dia 1º de janeiro.

Segundo o capitão da Marinha Enrique Varea, a anomalia é causada devido “às fortes ondas vindas do hemisfério norte”, que ainda “vai aumentar (em) até três vezes a altura das ondas em algumas praias”.

Elas são geradas a “milhares de quilômetros do Peru, na altura dos Estados Unidos, por um vento persistente na superfície do oceano (pacífico norte) que se aproxima de nossas costas”, completou Varea.

Inicialmente, o Peru havia anunciado o fechamento de 30 portos a partir desta sexta-feira, 27, e até a próxima quarta, 1º de janeiro de 2025. Agora, apenas 40 permanecem abertos.

Fortes ondas atingem enseadas e desembarques costeiros. Barcos de pesca artesanal e comércios próximos ao mar também foram afetados. As ondas inundaram calçadões e praças, provocando a fuga de moradores ribeirinhos.

O Centro de Operações de Emergência Nacional (COEN) recomendou a suspensão das atividades portuárias e pesqueiras, bem como a segurança dos navios e a retirada de pequenas frotas para o continente.