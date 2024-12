Polícia Penal apreende celulares arremessados em presídio no interior do Acre

Em uma atuação pontual, a Polícia Penal conseguiu interceptar quatro telefones celulares que seriam introduzidos de forma ilegal no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Os aparelhos foram arremessados por cima da muralha durante a chuva, mas a ação rápida e eficiente dos policiais impediu que chegassem às mãos dos internos.

De acordo com as autoridades, os infratores aproveitaram o momento de baixa visibilidade proporcionado pela chuva para tentar burlar a vigilância. No entanto, a atenção da guarnição foi essencial para garantir a apreensão. Apesar do flagrante, os responsáveis pelo arremesso conseguiram fugir, evitando a prisão.

Essa não é a primeira vez que a polícia frustra tentativas semelhantes. Em ocasiões anteriores, algumas pessoas foram detidas no momento em que arremessavam celulares e outros objetos ilícitos para dentro do presídio. A prática é um dos maiores desafios enfrentados pela segurança nas unidades prisionais, exigindo monitoramento constante e estratégias cada vez mais sofisticadas.