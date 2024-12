Polícia Penal apreende drogas dentro de bananas no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Durante revista no Complexo Penitenciário de Rio Branco, na capital acreana, neste fim de semana, a Polícia Penal localizou tabletes de maconha e tabaco escondidos dentro de bananas. Segundo informações a ocorrência teria sido identificada em pelo menos dois casos.

Os agentes utilizaram um aparelho de raio-x nas ocasiões. No sábado (7), uma mulher foi detida ao tentar entrar na unidade prisional com os itens escondidos no alimento. Já no outro dia, domingo (8), outra visitante foi flagrada realizando a mesma pratica.

Todas elas foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes, e devem responder pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Penal, a prisão e apreensão reforça a importância de revistas rigorosas, assim garantindo a segurança no local.