Policial acusado de estupro: adolescente de 14 anos é mais uma vítima que será ouvida

Na manhã desta terça-feira (17), será ouvida na Segunda Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, uma adolescente de 14 anos. Ela seria mais uma das vítimas do policial penal Everton Martins da Silva, de 47 anos, que está preso desde maio deste ano, na Unidade -Prisional 4 (UP-4), a chamada Papudinha, em Rio Branco, acusado de estupro de vulneráveis.

O policial respondia inicialmente pelo estupro de três crianças da própria família – as vítimas são netas da mulher do policial, que embora não fosse avô legítimo das crianças, era tratado assim. O acusado se aproveitava das relações de confiança para cometer seus crimes contra as crianças, segundo elas relataram a seus pais.

No curso das investigações, pelo menos duas mães das crianças que agora são vítimas, também disseram que, no passado, quando eram crianças e adolescentes também foram vítimas do mesmo homem.

Há dois meses, foram feitas longas audiências e os familiares já esperavam que até o final do ano saísse a sentença definitiva sobre o caso. No entanto, nos últimos dias chegaram à Justiça informações da existência desta última vítima. Seu depoimento está marcado para hoje. Só após esta audiência é que deverá ser anunciada a sentença contra Everton Martins da Silva.