Prefeito de Rio Branco recebe empresários de Rondônia que pretendem investir no Estado

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu em seu gabinete a visita de empresários de Rondônia da área de Agronegócio, que vieram à capital acreana com o objetivo de conhecer o setor produtivo regional.

Na ocasião, o gestor falou dos investimentos feitos no município para o crescimento da produção do milho, pastagens rotacionadas, café e soja, culturas que estão em expansão na região.

“É muito importante que a gente tenha empresários que venham aqui para ver o nosso potencial, principalmente esses empresários que têm intenções de fazer investimentos no agronegócio, são bem sucedidos lá no sul do Brasil, mexendo com soja, com milho, com boi e estão vindo conhecer o melhor lugar do Brasil para se produzir agricultura”, disse Bocalom.

Para os empresários, o Acre é muito promissor por vários fatores, como clima e também a disponibilidade de terras, e desejam entender melhor sobre as oportunidades locais para “trazer empresas e investir em um futuro promissor”, comentaram.