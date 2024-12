Prefeitura e Estado se reúnem para definir últimos detalhes do Réveillon de Rio Branco

Representantes da Prefeitura de Rio Branco e do Governo no Estado se reuniram nesta sexta-feira (28) para definir os últimos detalhes do Réveillon da Família, que acontece no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, no dia 31.

A programação está marcada para iniciar às 20h, com término às 2h30. É esperado um público de cerca de 20 mil pessoas no evento. O evento terá dois palcos para receber apresentações de artistas locais e os shows nacionais dos cantores Léo Magalhães e Wanderley Andrade.

A festa contará com o apoio da Polícia Militar e ainda, o trabalho de cerca de 130 agentes de segurança privada. O show pirotécnico terá duração entre 10 e 15 minutos e deve respeitar as especificidades de pessoas e animais sensíveis ao som.

Confira a programação:

Palco Alternativo

20h – Trio Furacão

21h30 – Ivan de Carvalho

21h45 – Mugs 2

22h45 – Sandra Melo

Palco Principal

00h – Show Pirotécnico (Duração de 10 minutos de fogos sem estampido)

00h15 – Léo Magalhães

1h45 – Wanderley Andrade

3h Álamo Kário

3h30 – Encerramento