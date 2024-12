Preta Gil está acordada e conversando, mas segue na UTI, diz boletim médico

Preta Gil, 50, segue internada na Unidade de Terapia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser submetida a cirurgia para a retirada de tumores — o procedimento faz parte do tratamento contra câncer no intestino.

Preta Gil segue estável, acordada e conversando, disse em nota o boletim divulgado nas redes sociais da cantora.

A assessoria da cantora emitiu um novo boletim no início da tarde desta segunda (23). “A paciente encontra-se estável, acordada e conversando. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).”

No último domingo (22), Malu Barbosa, amiga da cantora, Malu refletiu sobre o momento em que está vivendo com a amiga. “Saúde é a base de tudo. Cuide-se, priorize-se e esteja presente para você e para quem ama.”

Na quinta-feira (19), Preta Gil foi submetida a cirurgia longa para remoção de tumores. O procedimento começou na manhã de quinta e só terminou na madrugada de sexta-feira (20).

Cirurgia foi marcada após a equipe médica identificar que a quimioterapia não foi tão eficaz quanto esperava. Após a descoberta da ineficácia do tratamento, ela foi aconselhada a procurar uma especialista no seu caso, motivo pelo qual viajou até Nova York (EUA). “Vim para ter uma consulta […] para ouvir uma segunda opinião”, disse.