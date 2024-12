Preventório e Café com Leite decidem título do Campeonato Sub-15

Preventório e Café com Leite/Porto Acre irão decidir o título do Campeonato Estadual de Futsal Feminino Sub-15. Nos duelos semifinais desta quinta, 26, no ginásio Álvaro Dantas, o Preventório bateu o Real Sociedade por 5 a 3 e o Café com Leite/Porto Acre venceu o Veneza por 5 a 1.

“Conseguimos realizar uma grande partida e avançamos. Vamos começar a pensar na decisão porque teremos um jogo muito difícil”, afirmou o técnico do Preventório, Marcelo Fontenele.

Deve ser no sábado

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) define nesta sexta, 27, a data da final do Estadual Sub-15. O título deve ser decidido neste sábado, 28, no CIEC da Estação.