PRF intensifica ações com Operação Carga Legal e fiscaliza quase 200 veículos em Rio Branco

Com o nome “Carga Legal”, a operação da Polícia Rodoviária Federal teve como principal objetivo reforçar o compromisso da instituição com um transporte seguro, regular e confiável, promovendo a redução de riscos e a fluidez nas rodovias federais.

Essa intensificação das ações reflete a missão da PRF de proteger vidas e assegurar a eficiência do transporte no Brasil.

No Acre, a operação Carga Legal, foi realizada entre os dias 25 e 29 de novembro, e abrangeu todas as rodovias federais que cortam Rio Branco/AC. A ação teve como objetivo principal reduzir a violência no trânsito, promover a segurança viária e garantir a conformidade das operações de transporte de mercadorias, visando salvar vidas e assegurar o respeito às normas de trânsito.

Focada na fiscalização de peso e no exame toxicológico, a operação verificou aspectos como a regularidade da documentação, a conformidade dos veículos com os padrões de segurança e a adequação das habilitações dos motoristas.

Durante a Operação Carga Legal foram quase 200 veículos fiscalizados e mais de 110 autuações realizadas, e 4 veículos foram recolhidos, em virtude das irregularidades não sanadas.