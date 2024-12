A professora Naiara Pinheiro, de 33 anos, está enfrentando a etapa final de seu tratamento contra o câncer no Hospital de Amor, em Porto Velho (RO). Apesar do atendimento médico ser gratuito, os custos com transporte, hospedagem, alimentação e exames complementares têm se tornado um grande desafio financeiro.

Ao todo, são 12 prêmios sendo rifados, que devem ser sorteados no dia 22 de dezembro, às 19h, por meio do perfil no Instagram de Naiara Pinheiro (@eunaiapinheiro). Cada bilhete da rifa custa R$10 e pode ser comprado por pagamento via PIX (CPF 06.157.762-64).

“As sessões de radioterapia, consultas e exames realizados em Porto Velho são essenciais para minha recuperação, e o apoio dos familiares e amigos é fundamental para que eu possa concluir essa jornada. Que Deus abençoe cada um que contribui e faz a diferença na minha vida”, explica a mulher.

Confira a lista de prêmios abaixo: