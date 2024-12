Qual é o número de pretos, pardos e brancos no Brasil? Veja mudança em 10 anos

A população brasileira cada vez mais se declara negra (preta ou parda), reduzindo paulatinamente a porcentagem de brancos no País. É o que mostra a nova edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira, 20.

Entre 2012 e 2023, os brasileiros que se declaravam brancos caíram de 46,3% para 42,4%, uma redução de 3,9 pontos porcentuais. Os dados mostram que essa queda da participação da população branca no total foi mais acentuada na primeira metade da série, entre 2012 e 2017, com variação menor no período mais recente.

Marcha da Consciência Negra na Av. Paulista, em São Paulo: população brasileira é cada vez menos branca e mais miscigenada Foto: Taba Benedicto/Estadão Foto: Taba Benedicto/Estadão

Por outro lado, vem ocorrendo um aumento significativo da população que se declara preta. Para os especialistas, é um reflexo da maior conscientização racial. Em 2023, 10,6% das pessoas se declararam pretas, uma porcentagem significativamente maior do que em 2012, que era de 7,4%. Em relação à população declarada parda, observa-se pouca variação em relação a 2012, de 45,6% para 45,9%. Isso significa que, a maioria dos brasileiros (55,5%) é negra. “As pessoas estão cada vez mais se identificando como pardas e pretas, assumindo mais essa questão da raça, acho que esse é um dos fatores para esse aumento”, afirmou o pesquisador do IBGE William Araújo Kratochwill, que apresentou a pesquisa. “Agora, um outro fator responsável por esse aumento é o fato de a população brasileira ser altamente miscigenada; a tendência é termos cada vez mais mistura mesmo.”

Entretanto, diferenças regionais marcantes foram verificadas. Aqueles que se declaram pardos são maioria nas regiões Norte (69,1%), Nordeste (60,9%) e Centro-Oeste (52,8%). Na região Sul, a maioria se diz branca (71,3%). No Sudeste, são 49,4%. A região Norte tem a menor porcentagem de brancos, 20,0%.

A região Nordeste, por sua vez, registrou a maior proporção de pessoas pretas (12,9%), seguida pela Sudeste (11,3%); ao passo que na região Sul essa porcentagem é de 5,7%,a menor do País.

A participação da população declarada branca caiu em todas as grandes regiões do País de 2012 a 2023, com destaque para a região Sul, onde caiu 7,5 pontos porcentuais. Por outro lado, no Norte foi registrada a maior expansão da população preta, 4,2 pp, e, no Sul, dos pardos, 5,7pp.