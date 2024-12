Quase 2 mil pessoas se inscreveram para o concurso público da Câmara de Sena Madureira

1.938 pessoas se inscreveram para o novo concurso da Câmara Municipal de Sena Madureira, no interior do Acre. As provas estão marcadas para o dia 19 de janeiro de 2025.

As remunerações para os cargos de níveis fundamental, médio e superior variam entre R$ 1.500 e R$ 3.960, além da formação de cadastro reserva.

Foram 715 inscritos para os cargos de auxiliar legislativo, divididos entre as funções de serviços gerais e vigia, e 1.010 candidatos para as funções de técnico legislativo, nas áreas de Administração, Motorista e Informática.

213 pessoas se inscreveram para o cargo de analista legislativo, nas áreas de Administração (196 candidatos) e Contabilidade (17 candidatos).