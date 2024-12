Quem é o vereador que jogou mais de R$ 200 mil pela janela antes de ser preso pela PF

O vereador eleito de Campo Formoso (BA) Francisco Manoel do Nascimento Neto, conhecido como Francisquinho Nascimento (União Brasil), primo do deputado federal Elmar Nascimento (União), lançou uma sacola com R$ 220.150 pela janela minutos antes de ser preso pela Polícia Federal, nesta terça-feira. O político foi um dos 17 alvos de de uma operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) para desarticular um esquema de desvio de dinheiro de emendas parlamentares destinadas ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs).