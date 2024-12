Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna retornam ao BBB 25

Em um retorno esperado pelos fãs, Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna foram confirmados como responsáveis pelos quadros de humor do Big Brother Brasil 25.

A notícia foi dada pela jornalista Monica Bergamo, da Folha de São Paulo, e já está deixando os fãs ansiosos para a estreia do programa, marcada para o dia 13 de janeiro de 2025, com Tadeu Schmidt novamente no comando.

Após um hiato de dois anos, Rafael Portugal retorna ao Central de Atendimento ao Telespectador (CAT), um quadro que fez muito sucesso em edições anteriores do reality. O humorista estava ausente desde 2022, quando Dani Calabresa assumiu o posto.

Durante esse período, Rafael seguiu sua carreira, mas a saudade do público não passou. Ele ficou emocionado ao receber o convite para voltar ao programa e falou sobre sua felicidade: “Amei que as pessoas amaram o quadro e fiquei muito feliz com o convite para essa temporada histórica. Estou nervoso como se fosse a primeira vez!”, comentou, animado.

Rafael prometeu manter o jeitinho único e divertido do CAT, sempre ouvindo e representando o público. “Vou acompanhar o que o público está achando e ser um porta-voz deles dentro do programa. Estou de volta, Brasil!”, garantiu o humorista.

Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna

Outro nome muito aguardado é o de Rodrigo Sant’Anna, que já fez parte do programa em 2015, mas agora chega com a responsabilidade de substituir Paulo Vieira. A expectativa é grande sobre qual novo quadro ele vai comandar, já que ainda não se sabe se ele ocupará o lugar do “Big Terapia” ou se surgirá uma nova atração.

Rodrigo compartilhou sua empolgação em voltar ao reality show, destacando sua conexão com o programa: “Mesmo sem entrar na casa, participar do projeto de forma geral é algo inesquecível”, afirmou.

O humorista também está ansioso para levar ainda mais diversão ao programa, que já é um sucesso: “Nossa função é trazer mais alegria para o público. Vamos chegar devagarinho e tentar contribuir da melhor maneira”, explicou.

Com Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna de volta ao BBB, a promessa é de muito humor e diversão para o público. Agora, é só esperar a estreia para conferir como esses dois grandes nomes do humor vão agitar a edição 25 do Big Brother Brasil!