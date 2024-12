Relembre todos os jogos eleitos GOTY pelo The Game Awards ao longo dos anos

The Last of Us Parte 2 estava entre os favoritos, mas havia muita competição de games como Hades, Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, Ghost of Tsushima e Final Fantasy 7 Remake. The Last of Us 2 está disponível para PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, compatível com o PlayStation 5 (PS5) pela retrocompatibilidade. Há também a versão The Last of Us 2 Remastered específica do PlayStation 5 (PS5) com visuais melhorados e um novo modo Roguelike por R$ 249,50. Usuários que possuem a versão original podem realizar um upgrade para a versão Remastered por R$ 50.