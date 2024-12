Resgatando a história, escritoras lançam o livro “A produção cultural do início do século XX em Sena Madureira”

Em um evento bastante prestigiado, ocorrido na tarde desta segunda-feira (09), na livraria Paim, em Rio Branco, foi lançado oficialmente o livro “A produção Cultural do início do século XX em Sena Madureira (1900 a 1920)”.

A obra tem como autoras: Olinda Batista (professora aposentada da Ufac), Marilena Moreira e Waneima Barbosa.

Conforme publicação, o livro contém duas partes: a primeira, a das manifestações artístico-culturais; a segunda, a das crônicas.

“A leitura completa dos dois trabalhos permite o resgate da vida social e cultural de Sena Madureira e, em consequência, o conhecimento da origem e formação da comunidade urbana senamadureirense, seu fazer, seu pensar e seu agir”, diz trecho da publicação.

FALA DAS AUTORAS

Mesmo aposentada, a professora Olinda Batista continua contribuindo com a cultura Acreana. Ela destacou os desafios encontrados para a conclusão da obra literária: “Na verdade, essa obra é resultado de pesquisa científica e esses trabalhos estavam em relatório. Não estavam em forma de artigo. O grande desafio para mim foi transformar esses relatórios em artigo, organizar, dar novos títulos e alguém que me ajudasse porque não tenho habilidade com computador, escrevo tudo a mão. Escrevi não sei quantas mil páginas. Aí o rapaz que me ajudava começou a dá aulas nos três turnos e fiquei sem ninguém. No final, a Marilena me deu grande ajuda nesse sentido”.

Professora Waneima Barbosa: “Hoje estamos concretizando um sonho de 25 anos atrás de uma pesquisa que teve como objetivo a busca pelo perfil Senamadureirense no início do século XX. Essa obra nos traz grande conhecimento sobre toda a cultura do século XX, no início da nossa cidade, uma cultura que veio da Europa com influência estrangeira – Sírio-libaneses, portugueses, dentre outros. Esse livro nasceu de uma pesquisa nos jornais antigos que circulavam em nossa cidade, como por exemplo, A Gazeta do purus, O Alto Purus e Brasil Acreano. É importante que possamos conhecer as nossas raízes e que isso possa permear nas novas gerações, saber que Sena Madureira teve teatro, cinema, retretas, dentre outras manifestações culturais”.

Professora Marilena Moreira: “A pesquisa nos proporcionou fazer descobertas importantes sobre o município onde nós crescemos. Descobrimos uma vasta produção literária e o quanto a nossa cidade possuía muitos eventos culturais. Fazendo algumas leituras conseguimos encontrar obras que jamais imaginávamos que existissem. Isso nos incentivou a conhecer um pouco mais a nossa história, bem como, incentivar outros escritores. Ao ser desafiada pela professora Olinda fez como eu entendesse que poderíamos fazer algo pela cultura do nosso município”.

Redação, com a colaboração do professor Daryl