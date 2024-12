Ribeirinhos de Capixaba e Justiça de Brasiléia recebem benefícios das emendas de Vanda Milani

O resultado do esforço de Vanda Milani em Brasília prova, definitivamente, que chegou aos quatro cantos do Acre. Agora é a vez dos recursos de suas emendas parlamentares beneficiarem os ribeirinhos de Capixaba e contribuírem para a construção do novo Fórum de Brasiléia.

Tanto que o prefeito de Capixaba, Manoel Maia, fez questão de vir a público agradecer o esforço da ex-deputada pelos recursos garantidos para a construção do Porto de Subaia. A iniciativa é de suma importância já que vai diminuir o percurso que os ribeirinhos do rio Acre levam para chegar no comércio de Capixaba e Rio Branco, garantindo preço mais acessível de seus produtos.

Capixaba

A prefeitura de Capixaba já assegurou a finalização de 70% das obras localizadas no ramal Limeira para o surgimento do Porto de Subaia. O empreendimento – fruto do trabalho de Vanda Milani em Brasília como deputada federal – vai beneficiar centenas de ribeirinhos da região funcionando como escoamento da produção(como banana, melancia, feijão e demais produtos agrícolas).

O prefeito de Capixaba, Manoel Maia, esteve no local realizando uma visita técnica às obras e não poupou elogios a Vanda Milani pelos benefícios que a iniciativa trará à comunidade ribeirinha e aos moradores em geral. “Este sonho só foi possível graças aos recursos garantidos pela ex-deputada Vanda Milani e a contrapartida da Prefeitura. Ainda este ano vamos concluir esta obra”. Segundo o ribeirinho Olímpio Nascimento, a obra vai beneficiar centenas de ribeirinhos.

Brasiléia

Na semana passada, o governador Gladson Cameli (PP), juntamente com a desembargadora Regina Ferrari (presidente do TJ /AC), esteve em Brasiléia para a entrega do novo Fórum da cidade, obra que também contou com recursos garantidos por emenda da ex-parlamentar Vanda Milani.

Cameli destacou que o novo Fórum cria melhor atendimento do público e realoca serviços públicos para a parte mais alta da cidade, não atingida pelas alagações.

Oriunda do meio jurídico (foi procuradora-geral de Justiça), Vanda Milani lembrou que o Fórum Dr. Evaldo de Oliveira é fruto da junção de recursos do Governo do Estado e parlamentares da bancada federal, o que demonstra a força de um trabalho conjunto pela população. “Tenho orgulho e enorme satisfação de ter contribuído para esta obra que vai garantir maior cidadania, beneficiando todo o Alto Acre”, finalizou.