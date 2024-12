Rio Acre sobe quase 1 metro em 24 horas e nível deve chegar aos 10 metros nos próximos dias

Por causa das chuvas nas cabeceiras e em outros municípios que influenciam a subida do nível do Rio Acre neste período, o volume de água subiu de 7,32 m para 8,27 m, faltando apenas 5 cm para 1 metro, o que deve acontecer nas próximas horas.

A terça-feira, 25, também foi de muita chuva em Rio Branco. Hoje, quinta-feira, 26, segundo o Portal ClimaTempo, será parecido com ontem: nublado, com chuva de manhã, e, no começo da tarde, as nuvens diminuem e o sol aparece.

O tempo deve continuar firme na sexta-feira, 27. Aqui na capital, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Já no período da noite, muitas nuvens, mas com tempo firme, e o nível do Rio continuará subindo.

“A tendência é que ele continue subindo. Nós tivemos uma chuva muito forte aqui e chuvas fortes fora do perímetro de Rio Branco, e também na zona rural da capital, que é o caso do Riozinho do Rola, que está aumentando. Nós tivemos 3 m de aumento lá em Xapuri, mas também houve aumento em Brasileia, na verdade, aumento no Alto e Baixo Acre”, destacou o secretário da Defesa Civil, Cel. Claudio Falcão.

Ainda segundo Falcão, o momento é de alerta, visto que falta menos de dois metros para alcançar a cota de atenção máxima, que é 10 m, o que, pelas chuvas e influências dos outros rios e igarapés, deve acontecer nos próximos dias, já que as chuvas devem continuar, principalmente na sexta-feira, 27.