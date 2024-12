Rodrigo Faro se emociona ao gravar último programa na Record; veja vídeo

Nesta sexta-feira (20/12), Rodrigo Faro gravou o último programa na Record. O apresentador deixa a emissora este ano, após 17 anos de trabalho. Emocionado, ele agradeceu aos colaboradores com quem dividiu o palco. “Obrigado por tudo”, disse.

“Eu quero agradecer, por toda dedicação, talento e por estar ao meu lado durante todos esses anos de sucesso. Desejo que seu Natal seja maravilhoso e que 2025 seja um ano abençoado e repleto de Deus”, falou.

Faro completou: “E nunca, nunca se esqueça, todos vocês, que você faz parte dessa história. Obrigado por tudo, espero que eu veja vocês breve aqui ou em algum lugar. Que a gente possa compartilhar o amor que existe dentro desse veículo chamado televisão.”

O famoso seguiu o discurso, que foi escrito por ele, à mão. “Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado por cada close, por cada plano maravilhoso, por cada iluminação, cada preocupação envolvida. A gente nunca faz nada sozinho”, ressaltou.

Por fim, Rodrigo Faro afirmou que vai sentir falta de todos que prestaram serviço na Hora do Faro, enquanto a atração foi exibida no canal do Bispo Macedo:

“Então, obrigado, gente! Vocês não vão mais me ver nesse palco e, acho que mais do que a saudade que eu sei que vocês vão sentir, podem ter certeza de que eu vou sentir uma saudade maior ainda, de cada um de vocês”, finalizou.

Assista o vídeo completo da despedida de Rodrigo Faro: