Saiba como ficam os domingos da Record sem Rodrigo Faro

Sai Rodrigo Faro, entra Tom Cavalcante. Pelo menos é isso que até o momento imaginam os executivos da Record para seus domingos.

Se os planos atuais forem mantidos, o “Acerte ou Caia”, programa do humorista que tem ido muito bem de audiência, deve virar quadro de uma nova atração comandada por ele. A ideia é voltar com o “Show do Tom”, mas não apoiado apenas em esquetes engraçados.

O plano é fazer uma sucessão de quadros, misturando programa de auditório e comédia. Com isso, as tardes da emissora estariam nas mãos de Tom até a entrega para o Campeonato Brasileiro, que seria sucedido pelo “Domingo Espetacular” e logo depois por uma mesa redonda comandada por Cleber Machado.

O “Domingo Record”, de Rachel Sheherazade, ainda é dúvida na grade. Há quem defenda que ele vire uma programa sem apresentadora, com suas reportagens.

Nas últimas semanas, humoristas começaram a ser testados pela emissora. A ideia é aproveitar alguns no novo programa de Tom.