Saiba quanto Rayssa Leal faturou com o tri do Mundial de Skate

A jovem brasileira Rayssa Leal, de 16 anos, conquistou o terceiro título mundial no Street League Super Crown, no último domingo (15/12), e faturou uma bolada em dólares por premiação. A maranhense, que subiu no lugar mais alto do pódio na etapa realizada no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo, ganhou quantia de 100 mil dólares (cerca de R$ 604,24 mil).

Além da premiação final, Rayssa faturou ainda cerca de R$302 mil por cada etapa anterior, em Tóquio e em San Diego. Ela ganhou também R$ 72,5 mil pelo segundo lugar em Paris e mais R$60 mil na quarta colocação em Sydney. Portanto, a jovem acumulou R$ 1,34 milhão em premiações.

Ao todo, seis skatistas disputaram a final. Rayssa Leal foi a única brasileira na grande decisão, que ainda contou com quatro skatistas japonesas e uma australiana. A Fadinha acertou grande manobra no final, recebeu nota 9,1 e ficou com o título da etapa.