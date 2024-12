Sâmyk Farias toma posse como novo coordenador do Polo da Universidade Aberta do Brasil, em Sena Madureira

POSSE DO NOVO COORDENADOR DO POLO UAB/SENA MADUREIRA – QUADRIÊNIO 2024/2028

A Secretaria Estadual de Educação, através do Departamento de Formação e Assistência Estudantil – DEFAE, empossou os novos Coordenadores dos Polos da Universidade Aberta do Brasil – Polo UAB de 8 municípios do Acre, sendo eles: Acrelândia, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Em Sena Madureira, foi oficializado o Professor Sâmyk Farias, como Coordenador do Polo da Universidade Aberta do Brasil – Polo UAB/Sena Madureira, para o quadriênio 2024/2028. O Professor Sâmyk, já atuava como Coordenador Interino do Polo, há 1 ano, agora, após processo seletivo realizado pela SEE, foi oficializado como o novo gestor.

PERFIL DO NOVO GESTOR:

Sâmyk Farias, professor do quadro efetivo da Secretaria Estadual de Educação, com formação nas área de Pedagogia, Artes Visuais e História, com especialização em Educação Especial Inclusiva, atua como educador há 14 anos, tendo experiências como Coordenador Pedagógico, Assessor Pedagógico da Educação do Campo, Coordenador Administrativo do Núcleo de Representação da SEE em Sena Madureira.

O QUE É A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL?

O Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criado em 2005 tem como objetivo expandir e interiorizar a oferta pública de educação superior das instituições pública de ensino superior por meio da modalidade EaD em parceria com governos estaduais e municipais, estes proponentes e mantenedores dos Polos EaD UAB.

As instituições públicas de educação superior que integram o programa podem oferecer cursos de graduação (licenciatura, bacharelados e tecnológicos) e especializações lato-sensu, desde que cumpridas as regras previstas no programa, como oferecer seus cursos para atendimento de três áreas de formação:

a) Professores e demais profissionais da educação básica;

b) Agentes públicos das demais áreas (saúde, segurança pública, meio ambiente, assistência social, orçamento, infraestrutura, entre outros);

c) Desenvolvimento Regional (cursos com foco na formação para desenvolvimento regional articulados com o setor produtivo).

O Polo UAB/Sena Madureira, oferece 6 cursos superiores (Matemática, Física, Ciências Biológicas e Educação Física), oferecidos pela Universidade Federal do Acre e os cursos de superiores (Geografia e Artes Visuais) pela Universidade de Brasília, através da Educação à Distância.