SBT volta a exibir Chaves e anuncia mais mudanças na programação

Mais uma vez, o SBT decidiu promover uma reformulação em sua grade de programação, inserindo novas atrações para tentar atrair o público.

Desta vez, a emissora usou como justificativa para a apresentação das novidades os hábitos de Silvio Santos, fundador e principal figura do SBT, que morreu em agosto desde ano, e que ficou conhecido por alterações muitas vezes súbitas na grade.

“Esta semana nosso fundador completaria 94 anos. Durante a vida, Silvio Santos foi reconhecido por muitas coisas e uma delas era umas mudanças na programação”, diz o início do comunicado divulgado pelo SBT à imprensa. O apresentador faria aniversário no dia 12 de dezembro.

“Em homenagem a ele, na semana que seria o aniversário dele, decidimos mudar nossa programação para essa temporada de verão já com muitas novidades”, segue o texto.

O que muda no SBT?

Entre as principais novidades anunciadas pelo SBT está a estreia de José Luiz Datena, cuja contratação foi comunicada pela emissora na semana passada.

Datena, que deixou a Band após 21 anos, estreia na tarde desta segunda-feira, 9, com o Tá no Ar. O jornalístico será exibido em rede nacional a partir das 16h45 e, às 18h30, ocupará também a grade local do SBT, permanecendo no ar até as 19h45.

Outra novidade é o retorno dos seriados mexicanos Chaves e Chapolin, algo muito esperado pelos fãs. Os humorísticos chegaram a ser anunciados pelo SBT, em setembro, como atrações na grade diária. A emissora, porém, havia adiado a exibição e só era possível assistir alguns episódios dás séries pelo +SBT.

Agora, o SBT decidiu colocar Chaves no ar duas vezes ao dia: às 12h45 e 20h45. Já Chapolin será exibido diariamente, às 22h.

A parte da manhã do SBT também teve mudanças. O programa Chega Mais, que era comandando por Michelle Barros e Regina Volpato, teve sua última edição exibida na sexta-feira, 6. Agora, o período da manhã será ocupado pelos jornalísticos Primeiro Impacto, a partir das 7h, sob comando de Marcão do Povo, e Primeiro Impacto – Local, às 11h, com Marcia Dantas.

Mais mudanças à vista

De acordo com apurações feitas pela reportagem, mudança deve ser a palavra-chave do SBT neste fim de ano e também no início de 2025. A ordem na diretoria é experimentar programas e horários até que a audiência responda de forma positiva.

A meta da emissora para 2025 é voltar a disputar a vice-liderança de audiência, posição perdida para a Record em 2020.

Para isso, o SBT pretende se apoiar no entretenimento, gênero em que a diretoria acredita que está seu principal diferencial. Nessa área, um dos principais investimentos da casa dever um novo reality show, que será produzido por Boninho. O diretor, que deixa a Globo agora no fim do mês, já visitou o SBT e está preparando um formato de reality de entretenimento, para estrear na grade ainda na primeira parte do ano.

Não há, ainda, informações sobre qual seria esse reality. O que já se sabe é que Boninho não será contratado da casa. A parceria acontecerá por meio da nova produtora de conteúdo que o diretor está montando ao lado do empresário Julio Casares.