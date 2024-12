As anotações a ajudam “a lembrar” dos principais pontos que abordará nesta apresentação feita no fim de novembro para uma plateia lotada de homens e mulheres.

Enquanto simulava estar empurrando uma criança em um balanço, Philippa dizia: “Seja honesto com seus filhos. Se você está cansado e quer ir embora do parque depois de muito balançar, não diga que precisam ir porque a criança tem que comer”, afirmou.

Perry defende uma relação com as crianças à mesma altura. Literalmente.

“Você está com raiva, não é? Eu entendo, pode ficar bravo”, encena no palco.

“Se o seu limite for às nove horas, não espere chegar nele. Mande as crianças para cama antes disso.”

Hoje ela é apresentadora, escritora e embaixadora da The School of Life, organização que se dedica a desenvolver inteligência emocional, por onde ela publicou um de seus livros — Como manter a mente sã (Objetiva).

Além disso, ela mantém uma coluna no jornal The Guardian , em que se dedica a responder sobre dúvidas existenciais.

“Eu estou certo e eles estão errados”, responde ela, com uma voz irritante. “Como posso garantir que as outras pessoas saibam que estão erradas e venham para o lado certo?”, exemplificou genericamente sobre o que recebe de perguntas.

Já sobre filhos, ela conta que, muitas vezes, as questões revelam que não há nada de errado com a criança.

‘Vocês estão destruindo o planeta’

Seu incômodo com a cultura brasileira do ar-condicionado ficou evidente, porque ela seguiu falando: “Na Grã-Bretanha, parece que somos um pouco mais conscientes em relação ao uso de energia. Aqui, é como se…”.

“Talvez vocês pensem: ‘Temos a floresta tropical, o resto do mundo que se dane.’ Mas, por favor, aumentem a temperatura do ar-condicionado. Abram as janelas, parem de fechar tudo com essas cortinas que bloqueiam a luz do dia”, afirma.