Suspeito de transportar R$ 3 mi em barras de maconha morre ao tentar fugir da polícia

O segundo suspeito de transportar 605 barras de maconha, avaliadas em R$ 3 milhões, que foram apreendidas em uma caminhonete na última quinta-feira (19) em São José da Lagoa, distrito de Curvelo, foi encontrado morto neste sábado (21). Ele tentava fugir da polícia.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo do suspeito, de 17 anos, foi encontrado no rio onde ele havia pulado com o comparsa para tentar fugir dos militares. Segundo o parceiro, ele não sabia nadar.

Já o outro suspeito, de 20 anos, foi capturado por policiais nessa sexta-feira (20). Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Curvelo, mas não teve a prisão ratificada.

Em nota, a PCMG esclareceu que, “após oitiva, liberou o investigado, de 20 anos, em razão de não haver indícios de materialidade delitiva. As investigações seguem a cargo da Delegacia de Polícia Civil, em Curvelo”.