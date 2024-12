Suspeito do ataque ao mercado de Natal na Alemanha tinha postagens sombrias

O homem acusado de matar cinco pessoas e ferir mais de 200 em um mercado de Natal na Alemanha tinha um histórico de declarações anti-islâmicas, que se tornaram cada vez mais sombrias e ameaçadoras contra a Alemanha nos últimos meses.

O suspeito, Taleb Al Abdulmohsen, foi preso no local do ataque em Magdeburgo na sexta-feira (20). As autoridades alemãs afirmaram acreditar que ele agiu sozinho.

Cidadão saudita, o psiquiatra de 50 anos chegou à Alemanha em 2006. Após se estabelecer no país, ele começou a compartilhar online conselhos com outras pessoas sobre como escapar de regimes repressivos na Arábia Saudita e em outros estados do Golfo, criando a plataforma wearesaudis.net.

Embora inicialmente agradecido pela Alemanha, nos últimos anos ele parecia ficar cada vez mais desiludido com o país e suas políticas de imigração. Em 2015, a Alemanha recebeu mais de um milhão de refugiados do Oriente Médio, mas desde então tem adotado medidas para apertar o controle de fronteiras.

As autoridades alemãs disseram no sábado que estavam investigando a “insatisfação” de Al Abdulmohsen com o tratamento dado pela Alemanha aos refugiados, embora afirmassem que mais tempo fosse necessário para determinar um motivo.

Nas redes sociais, Al Abdulmohsen postou abertamente sobre sua renúncia à fé islâmica, expressou simpatia pelo partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e acusou a Alemanha de promover a islamização do país.

No início deste ano, ele fez ameaças sombrias contra a Alemanha e o povo alemão online — algo que aparentemente foi alertado pelas autoridades alemãs. Em sua conta no X (antigo Twitter), ele postou em maio para seus quase 50 mil seguidores: “O terrorismo alemão será levado à justiça. É muito provável que eu morra este ano para fazer justiça.”

Ele fez uma declaração semelhante em agosto, quando postou: “Eu garanto a vocês que se a Alemanha quiser uma guerra, nós lutaremos. Se a Alemanha quiser nos matar, nós os massacraremos, morreremos ou iremos para a prisão com orgulho.”

Como parte de seus esforços para promover seu trabalho ativista, Al Abdulmohsen manteve contato com várias organizações de mídia, incluindo a CNN. Ele disse a veículos de imprensa que tinha contato regular com mulheres vulneráveis e muitas vezes era o único ponto de contato delas fora da Arábia Saudita. Ele afirmou que as ajudava a planejar viagens para países sem exigência de visto e, em várias ocasiões, facilitava o contato entre essas mulheres e a mídia.

A CNN se comunicou com ele ao reportar uma história sobre duas mulheres que fugiram da Arábia Saudita para o antigo estado soviético da Geórgia, publicada em 2019. Ele ajudou a facilitar o contato com as mulheres, embora não tenha sido entrevistado para a matéria.

A BBC o entrevistou sobre seu ativismo em 2019. Ele disse à emissora que deixou a Arábia Saudita após sua vida ter sido ameaçada lá. Ele afirmou que passava de “10 a 16 horas por dia ajudando” solicitantes de asilo sauditas e acrescentou que 90% das pessoas que o contatavam eram mulheres. Ele também deu entrevistas para a mídia alemã sobre seu trabalho.

Seu contato com a CNN diminuiu por volta do início da pandemia de Covid-19. No entanto, Al Abdulmohsen começou a entrar em contato novamente no início deste ano, enviando uma série de mensagens agressivas para o jornalista da CNN com quem ele estava em contato anteriormente, que continham histórias e alegações infundadas relacionadas ao seu trabalho de defesa.

A CNN interrompeu a comunicação direta com ele, bloqueando notificações suas no WhatsApp e no X. Mensagens subsequentes enviadas por Al Abdulmohsen no X, incluindo ameaças diretas contra o povo alemão semelhantes às que ele fez publicamente, não foram vistas pela CNN até após o ataque.

A CNN entrou em contato com a polícia e o escritório do promotor público de Magdeburgo para comentar se Al Abdulmohsen era conhecido pelos serviços de saúde mental ou outras agências relevantes antes do ataque. A polícia se recusou a comentar devido à investigação em andamento.

As autoridades informaram que Al Abdulmohsen trabalhava como psiquiatra em Bernburg, uma pequena cidade a cerca de 40 quilômetros ao sul de Magdeburgo. A clínica que empregava Al Abdulmohsen afirmou que ele era especialista em psiquiatria em uma unidade correcional para criminosos com vícios em Bernburg desde março de 2020, mas acrescentou que ele não tinha ido trabalhar desde outubro de 2024 devido a férias e problemas de saúde.

Al Abdulmohsen parecia particularmente frustrado com a Atheist Refugee Relief, uma ONG alemã que apoiava mulheres que haviam fugido da Arábia Saudita e outros regimes opressores enquanto aguardavam os resultados de seus pedidos de asilo. Mensagens enviadas por Al Abdulmohsen à CNN sugerem que ele acreditava que o grupo estava atrapalhando seus esforços e os acusou, entre outras coisas, de questionar se ele havia instruído as mulheres a dizerem que haviam renunciado ao Islã enquanto solicitavam asilo.

Ele fez algumas das alegações contra o grupo publicamente nas redes sociais, o que levou a Atheist Refugee Relief a registrar uma queixa formal à polícia em 2019. De acordo com um comunicado publicado pelo grupo no sábado, Al Abdulmohsen foi eventualmente ordenado pelo Tribunal Regional de Colônia a excluir as postagens difamatórias e acusatórias. O caso está atualmente passando pelo processo de apelação.

Também foram levantadas questões sobre a prática de Al Abdulmohsen de divulgar os casos de algumas das refugiadas sauditas, apesar dos riscos que elas enfrentariam se seus pedidos de asilo fossem rejeitados e tivessem que retornar à Arábia Saudita.

O Escritório Alemão de Migração e Refugiados disse no sábado (21) que recebeu uma denúncia sobre ele por meio das redes sociais. “Isso foi levado a sério, assim como todas as outras inúmeras dicas”, disse o escritório em um comunicado no X. “A pessoa que forneceu as informações foi encaminhada diretamente às autoridades responsáveis, como é usual nesses casos”, acrescentou.

Os avisos foram além de declarações nas redes sociais.

As autoridades sauditas haviam alertado a Alemanha sobre Al Abdulmohsen em várias ocasiões, disseram duas fontes com conhecimento das comunicações à CNN no sábado.

O primeiro aviso ocorreu em 2007 e estava relacionado a preocupações das autoridades sauditas de que Al Abdulmohsen tivesse expressado opiniões radicais de diversos tipos, disse uma das fontes.

A Arábia Saudita considera o suspeito um fugitivo e solicitou sua extradição da Alemanha entre 2007 e 2008, afirmou a fonte, acrescentando que as autoridades alemãs recusaram o pedido, citando preocupações com a segurança do homem caso ele fosse retornasse.

Uma segunda fonte disse à CNN que os sauditas alertaram a Alemanha sobre o indivíduo em quatro notificações oficiais. Três dessas notificações, conhecidas como “Notas Verbais”, foram enviadas aos serviços de inteligência alemães e uma ao Ministério das Relações Exteriores do país. A fonte afirmou que todos os avisos foram ignorados.

A CNN entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha para comentar sobre os avisos e foi encaminhada ao Ministério do Interior, que, por sua vez, direcionou a CNN ao escritório do promotor público em Magdeburgo. A CNN não recebeu uma resposta do escritório do promotor.

Falando à emissora pública alemã ZDF no sábado, o presidente do Escritório Federal de Investigação Criminal da Alemanha, Holger Münch, confirmou que uma dica da Arábia Saudita foi recebida por seu escritório e que “os procedimentos foram iniciados”.

Münch disse que a polícia de Saxônia-Anhalt, onde Magdeburgo é a capital, começou a investigar, mas acrescentou que as ameaças eram muito vagas.

“O homem também publicou um grande número de postagens na internet. Ele também teve vários contatos com as autoridades, insultos e ameaças. Mas não era conhecido por atos violentos”, disse ele à ZDF, acrescentando que o caso precisará ser revisado para “verificar novamente se nós, como autoridades de segurança, deixamos algo escapar”.

Münch afirmou que a ação do suspeito parecia seguir “um padrão completamente atípico” – algo que alguns especialistas também apontaram.

“Depois de 25 anos neste ‘negócio’, você acha que nada mais pode te surpreender. Mas um ex-muçulmano saudita de 50 anos que vive na Alemanha, adora o AfD e quer punir a Alemanha por sua tolerância com islamistas – isso realmente não estava no meu radar”, escreveu Peter Neumann, professor de estudos de segurança no King’s College de Londres, no X.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, descreveu Al Abdulmohsen no sábado como “um islamofóbico”, mas forneceu poucos outros detalhes e disse que a investigação estava apenas começando.

Um menino de 9 anos e quatro mulheres, de 45, 52, 67 e 75 anos, morreram no ataque, disseram as autoridades em um comunicado no domingo. As autoridades mantêm Al Abdulmohsen em prisão preventiva, enfrentando cinco acusações de homicídio, várias tentativas de homicídio e várias acusações de lesões corporais graves.