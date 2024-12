Apesar de Ludhmila Hajjar não ter realizado o procedimento, Tatá explicou que a médica esteve presente para dar apoio: “A doutora Ludhmila não me operou, ela estava acompanhando a cirurgia porque eu sou uma pessoa complicada. Tenho muito medo de anestesia. Para ter uma noção, quando uma pessoa vai me furar para glicose eu mesma pego e me furo, sou bem medrosa mesmo.”

Tatá revelou que a cirurgia estava planejada há tempos, mas só agora conseguiu conciliar com sua agenda. “Está tudo bem. Estava com essa cirurgia marcada há muito tempo, mas não tinha tempo de folga e recuperação. A princípio, seriam dois dias de recuperação, mas fiquei com medo de operar antes e não conseguir fazer o prêmio [Multishow]”, escreveu.