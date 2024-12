Táxi de Nova York sobe na calçada e atropela sete pessoas

Sete pessoas ficaram feridas em Nova York na quarta-feira (25) quando um táxi subiu na calçada e atropelou pedestres em frente à loja de departamentos Macy’s, após o motorista sofrer um episódio médico, informaram as autoridades.

O caso ocorreu em Manhattan, próximo à unidade principal da loja que, com suas vitrines decoradas de forma elaborada, é um ponto de atração para turistas e nova-iorquinos durante as festas de fim de ano.

Além do motorista de táxi de 58 anos, os feridos incluíam um menino de 9 anos, duas mulheres de 49 anos e outras quatro mulheres de 19, 37 e 41 anos, acrescentou a polícia de Nova York.

Uma mulher de 49 anos com ferimentos na perna, o menino de 9 anos com um corte e uma mulher de 41 anos que sofreu uma lesão na cabeça foram levadas ao hospital, de acordo com a polícia.

As outras três pessoas atropeladas recusaram atendimento médico, segundo as autoridades, que afirmaram que todos os ferimentos não eram graves.

Imagens da mídia mostraram o táxi fortemente danificado, com peças quebradas e amassados por toda a parte.