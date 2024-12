Tráfego de veículos na Estrada Jarbas Passarinho fica suspenso após desmoronamento

Os moradores da Estrada Jarbas Passarinho, localizados no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco, ficaram isolados após o colapso do aterro sobre o igarapé Redenção, na madrugada de sexta-feira (13). O incidente causou uma suspensão do desvio temporário.

Em nota enviada ao ContilNet, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), em conjunto com o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (DERACRE), informou que o tráfego de veículos no local está interrompido por tempo indeterminado. Placas de sinalização foram colocadas para orientar os motoristas que passam pelo local.

Ainda no comunicado, a RBTRANS pediu à população que tenha cuidado e paciência, ressaltando a importância de conformidade com a sinalização. A nota também destacou que a prioridade é garantir a segurança das pessoas e prevenir acidentes. “Contamos com a colaboração de todos até que a situação seja resolvida”, completou o comunicado.

No local, está sendo erguida uma ponte com estrutura mista de concreto armado e vigas metálicas sobre o igarapé Redenção. A obra, que está orçada em mais de R$ 3,6 milhões, teve início em julho de 2024.

Veja a nota na íntegra:

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre – DERACRE, informa que, devido ao desmoronamento do aterro no desvio da ponte em construção na Estrada Jarbas Passarinho, o tráfego de veículos no local está suspenso temporariamente.

Placas de sinalização foram instaladas na área para orientar e alertar condutores e pedestres. Solicitamos à população cautela e paciência, além de reforçar a importância de não tentar burlar as sinalizações colocadas no local.

Nosso principal objetivo é resguardar a integridade das pessoas e evitar possíveis acidentes. Contamos com a compreensão de todos até que a situação seja regularizada.

RBTRANS e DERACRE

Trabalhando para a sua segurança!