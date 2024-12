Um ano após perder o filho para a leucemia, ex-secretária faz declaração emocionante nas redes

Um ano após perder o filho para a leucemia, a ex-secretária de Meio Ambiente, Julie Messias, fez uma declaração emocionante nas redes sociais, nesta quarta-feira (11).

O pequeno Bento, que tinha apenas 5 anos, ficou vários dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, mas não resistiu.

“Um ano da nossa distância física, meu filho Bento. Um ano sem ouvir as tuas gargalhadas e os milhares de “mamãe, eu te amo”. Um ano sem todos os teus “beijinhos apertadinhos””, escreveu Julie.

A ex-secretária conta que o dia que marca um ano de perda é de reflexão.

“Hoje é dia de refletir, de aprender, de lembrar, de sentir e de buscar sentido no que não tem sentido. Sim, hoje enxergamos a vida de forma diferente. A pequenez de muitos atos, de egoísmos, de falácias… Nada disso vale a pena. A vida é um instante, um sopro divino do Criador”, acrescentou.

Julie lembrou ainda de cenas que foram difíceis após a partida do pequeno.

“Por você eu continuei. Nós continuamos! Segui trabalhando, engolindo as lágrimas. Me vi, no começo do ano, na cheia que atingiu o Estado, ser abraçada por uma criança que não tinha o que comer. Vi tantas outras sem terem o que vestir. Um senhor de idade avançada olhou dentro de mim e compartilhou a dor da sua perda comigo. Bento, você sempre será a minha inspiração, e, enquanto eu tiver forças, vou seguir”, acrescentou.

No fim da publicação, a mãe deixou uma mensagem emocionante ao filho:

“De quantas outras mães ouvi comentários que não acalmam, mas sim ferem ainda mais a alma. No afã de trazer algum acolhimento, as pessoas acabam por ferir ainda mais… “Não sei como você aguenta.” “Se eu fosse você, já teria me matado”. “Você precisa parar para sofrer.” Nenhuma dessas frases consola. Ao contrário, levam ao desespero. Ignorei todas elas, porque seria incapaz, Bento, de fazer qualquer coisa que pudesse mudar o caminho do nosso reencontro. Até os meus últimos dias, lutarei para que Deus permita o nosso abraço eterno. É tão difícil falar de você no passado, porque você é o nosso presente. É quem tira de nós as melhores gargalhadas nas doces lembranças das suas peraltices. Te amarei em todas as vidas, para além da eternidade, meu Bento!”.